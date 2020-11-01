"هطولات المطرية الأولى" بتوقيع "المسند": بدايتها من هنا

قال: استمرار زيادة ساعات الليل بمعدل دقيقة و15 ثانية يومياً

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إنه وفق الاستقراء المناخي فإن شهر #نوفمبر يعد الأكثر أمطاراً في الغربية، بينما في الوسطى يكون نوفمبر الثالث بعد #أبريل و#مارس.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "استمرار زيادة ساعات الليل بمعدل دقيقة و15 ثانية يومياً".

وعن الحالة الماطرة، قال "المسند": "#الحالة_المطرية_الأولى 2020 في هذا الموسم قد تبدأ اليوم ضعيفة على أجزاءٍ محدودة من مناطق #تبوك وشمالي #الجوف و#الحدود_الشمالية، إضافة إلى أمطار متوقعة على مرتفعات السروات في أجزاءٍ من مناطق #عسير #الباحة وربما #جازان.. هذا والله أعلم".