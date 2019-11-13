"تعليم جدة" ينظم ملتقى الإبداع وريادة الأعمال لطلاب المرحلة الثانوية

بحضور ما يقارب 225 طالبًا و32 مرشدًا طلابيًا

نظمت إدارة التوجيه والإرشاد بإدارة التعليم بجدة، ممثلة في وحدة الإرشاد المهني، ملتقى الإبداع وريادة الأعمال، أمس الثلاثاء، وذلك في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة بالتعاون مع مركز الإبداع وريادة الأعمال، بحضور ما يقارب 225 طالبًا و32 مرشدًا طلابيًا.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز الفكر الريادي، ورفع الوعي بدور المشروعات الريادية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال نقل خبرات بعض رواد الأعمال المشاركين، وعرض قصص النجاح مع استعراض للتحديات وطرق التغلب عليها، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المجانية لأصحاب المشروعات الصغيرة بالشراكة مع "مركز الإبداع وريادة الأعمال" وبمشاركة نخبة من المستشارين والخبراء في قطاعات الأعمال المختلفة.

كما يهدف الملتقى إلى نقل المعرفة والخبرات في مجال ريادة الأعمال لطلاب المرحلة الثانوية بمشاركة الجهات ذات العلاقة، فضلاً عن رفع كفاءة المحتوى والمخرجات من خلال الشراكات الإستراتيجية مع أهم الجهات لضمان العمل التكاملي، إلى جانب التعريف بمركز الإبداع في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

يُذكر أن الملتقى ناقش دور الجهات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال في تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب استعراض عددٍ من التجارب واستكشاف الأفكار الريادية، وبناء نموذج العمل التجاري، فضلاً عن الاستشارات المجانية لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار.