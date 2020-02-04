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تعني سباقًا محليًّا أو عالميًّا للسيارات أو الدراجات بأنواعها المختلفة

الراليات كلمة إنجليزية.. انطلقت من فرنسا وازدهرت في السعودية

تعتبر كلمة "رالي" إنجليزية المنشأ، وتعني عملية الالتقاء أو الاجتماع وتحمل نفس المعنى الرياضي، فهو سباق محليّ أو عالميّ للسيارات أو الدراجات بأنواعها، يشترك فيه متسابقون متدربون تدريبًا عاليًا، وغالبًا ما يتم في مناطق صحراويّة واسعة ويعد سباق الرالي أحد أشهر السباقات العالمية التي تختص بسباق السيارات على الطرق الوعرة.

وأوضح مدير بطولة الراليات في المملكة زياد جاموس أن أول سباق راليات انطلق في فرنسا عام 1894م على طريق باريس روان، وتبعتها إنجلترا في عام 1900م، فنظمت سباق الألف ميل الذي اشتركت فيه 65 سيارة ودام 18 يومًا، وكانوا يقطعون حوالي 200كلم في اليوم مع فترات استراحة، وفي بداية عام 1911م اهتمت إمارة موناكو الصغيرة بهذه الرياضة، وقدمت تسهيلات عدة لاستضافة واستقبال المتسابقين في مدينة مونت كارلو، لتنشيط السياحة وملء الفنادق الخالية في المدينة وكان يؤمها أكثر من 300 متسابق كل عام، يتنافسون على 209 ماركات من ماركات السيارات لإحراز لقب أهم راليات العالم والمزاحمة على لقب بطولة أوروبا للراليات .

وأضاف زياد جاموس: "إن رالي دكار الذي يعتبر من السباقات الخاصة التي لا تنظم تحت مظلة الاتحاد الدولي للسيارات FIA كانت بداية انطلاقته من باريس في عام 1979م، وصولًا إلى داكار عاصمة السنغال حيث انتقل بعدها في عام 2009، إلى أمريكا الجنوبية بين الأرجنتين وتشيلي حتى عام 2019م الذي قررت فيه المملكة العربية السعودية استضافة سباقات هذا الرالي العالمي لعام 2020 على أرضها، في شراكة تستمر لمدة 10 سنوات حتى عام2030م.

وقال مدير بطولة الراليات في المملكة: "في إطار اهتمام المملكة العربية السعودية بالرياضات العالمية انطلقت أول بطولة للراليات السعودية في حائل عام 2006م لتستمر بلا توقف حتى عام 2019م بأربعة عشر نسخة، واستمرارًا لسلسلة النجاحات التي حققتها المملكة في هذه الرياضة ولأصداء نجاحاتها الواسعة نظمت "بطولة المملكة للراليات" الصحراوية في عام 2019م التي تضمنت خمس جولات، بدأت من منطقة عسير ومن ثم منطقة القصيم ثم منطقة العلا- نيوم، تلتها منطقة الرياض والختام كان في المنطقة الشرقية.