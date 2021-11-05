المملكة تُطلق برنامجاً ضخماً لتحصين الفتيات من سرطان عنق الرحم

"عسيري": لقاح الفيروس الحليمي سيزيل واحداً من أشرس أنواع المرض

كشف وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري؛ أن المملكة ستطلق برنامجاً ضخماً لتحصين الفتيات بين سن التاسعة و13 سنة ضدّ أشرس أنواع السرطان.

وقال "عسيري"، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": لقاح الفيروس الحليمي HPV سيزيل واحداً من أشرس أنواع السرطان، سرطان عنق الرحم، لدى السيدات.

وأضاف: المملكة ستُطلق برنامجاً ضخماً لتحصين الفتيات بين ٩ و١٣ سنة.