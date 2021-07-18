تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي العلا ووادي الفرع

تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظتي العلا ووادي الفرع، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ٥ مساء.

0

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 08:33 AM

تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي العلا ووادي الفرع

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

0 90

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظتي العلا ووادي الفرع، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ٥ مساء.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021