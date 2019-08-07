تدشين مخيم استقبال الحجاج بمركز ظلم وتهيئته لتقديم الضيافة للحجيج

"الجداعي" أشاد بالعمل الدؤوب والمتواصل لخدمة ضيوف الرحمن

دشن رئيس مركز ظلم عبدالمحسن بن دعيج الجداعي نيابة عن محافظ المويه، مساء اليوم الأربعاء، مخيم استقبال الحجاج بمركز ظلم لاستقبال ضيوف الرحمن خلال توجههم إلى المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج، وذلك برعاية وتنظيم من بلدية ظلم.

وفي التفاصيل، تم التدشين بحضور رئيس البلدية المهندس مطلق بن فرحان السبيعي وعددٍ من رؤساء ومديري الإدارات الحكومية، ويُقام المخيم في نسخته الثانية لهذا العام برعاية وتنظيم من بلدية ظلم التي قامت بتهيئة المكان وتجهيزه والإشراف المباشر وتقديم الضيافة للمرتادين.

وحضر حفل الافتتاح رؤساء ومديرو الإدارات الحكومية، ويحوي المخيم أماكن للراحة والضيافة، ومطويات وكتيبات توعوية، للتعريف بواجبات وأركان الحج.

وقدم رئيس مركز ظلم شكره للإدارات الحكومية التي أسهمت في العمل على تجهيز المخيم، ممثلة في بلدية ظلم ، بلدية محافظة المويه ومستشفى ظلم العام ومركز الهلال الأحمر، ومركز الدفاع المدني بظلم والجهات المشاركة، مشيدًا بالعمل الدؤوب والمتواصل، لخدمة ضيوف الرحمن خلال توجههم إلى المشاعر المقدسة، في كل المجالات أمنيًا وصحيًا وخدميًا.