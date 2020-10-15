يعطي النتيجة في أقل من 5 دقائق.. جامعة أكسفورد تطور اختباراً سريعاً لـ"كورونا"

يمكن استخدامه في المطارات والشركات

أفاد باحثون اليوم (الخميس)، بأن علماء من جامعة أكسفورد البريطانية طوروا اختبارًا سريعًا لـ"كوفيد -19" قادرًا على تحديد فيروس كورونا في أقل من خمس دقائق.

وأضافوا أنه يمكن استخدام الاختبار في اختبارات جماعية في المطارات والشركات، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيتها، أعربت الجامعة عن أملها في بدء تطوير منتج جهاز الاختبار في أوائل عام 2021 وأن يكون لديها جهاز معتمد متاح بعد ستة أشهر.

وبينت أن الجهاز قادر على اكتشاف فيروس كورونا وتمييزه عن الفيروسات الأخرى بدقة عالية.

وينظر إلى الاختبارات السريعة على أنها أساسية، في بدء الاختبار الشامل، وإعادة فتح الاقتصادات، بينما لا يزال فيروس كورونا منتشرًا، وتلك المستخدمة بالفعل أسرع وأرخص ولكنها أقل دقة من الاختبارات الجزيئية الحالية.