"الحجرف" يدين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق الصواريخ باتجاه الرياض

أشاد بالكفاءة العالية واليقظة المستمرة لقوات الدفاعات الجوية السعودية

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق صواريخ باتجاه منطقة الرياض مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية.

وأشاد "الحجرف" بالكفاءة العالية واليقظة المستمرة لقوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكَّنت اليوم من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، أطلقته الميليشيات الحوثية. مجددًا تضامن دول المجلس مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، ومؤكدًا ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات وموقفًا فوريًّا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال العدوانية، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن السعودية.