"الانقلاب الصيفي" يدخل فعلياً.. و"الحصيني" يبشر بكتلة تخفف شدة الحر 4 أيام

قال: تعامد الشمس على مدار السرطان جنوب الرياض قريب من حوطة بني تميم

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ أن اليوم الأحد يكون الانقلاب الصيفي.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "الانقلاب الصيفي اليوم الأحد 1441/10/29هـ بتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان جنوب الرياض قريب من حوطة بني تميم في أقصى مدى تصل إليه الشمس في شمال الكرة الأرضية".

وأضاف: "ماذا يعني ذلك؟ دخول فصل الصيف فعلياً في نصف الكرة الأرضية الشمالي اليوم يعتبر أطول نهار وأقصر ليل في السنة".

وتابع: "ثم يتناقص النهار فيه حر الانصراف وتقول العرب: لا حر إلا بعد الانصراف، وبداية اشتداد الحر بعد انصراف الشمس عن تعامدها على مدار السرطان في عودتها من أقصى ميلان لها ناحية الجنوب يوافق دخول الصيف فلكياً، وهذا العام تقدم كتلة شبه معتدلة تساعد على تخفيف شدة الحر من غد الإثنين مدة 4 أيام".