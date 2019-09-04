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تشمل "العيص ووادي الفرع" وتستمر حتى الـ 8 مساء اليوم

"الأرصاد": سحب رعدية تصحبها رياح نشطة على المدينة المنوّرة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن سحب رعدية تصحبها رياح نشطة مع تدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه أجزاءً من منطقة المدينة المنوّرة, تتضمن "المدينة المنوّرة, محافظة العيص, محافظة وادي الفرع والأجزاء المجاورة".

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.