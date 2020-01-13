عقب فيروس الأنفلونزا.. السفارة في ماليزيا تدعو المواطنين للوقاية

طالَبتهم بأخذ اللقاحات واتباع الإرشادات الصحية منعًا للانتشار

دعت سفارة المملكة في ماليزيا، المواطنين السعوديين، إلى اتخاذ الحيطة، واتباع الإرشادات الصحية نتيجة إعلان السلطات الماليزية اكتشاف حالات إصابة بفيروس أنفلونزا من الفئة "أ" في بعض الولايات؛ مطالبة بأخذ اللقاحات اللازمة.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": أعلنت السلطات الصحية الماليزية المعنية في ماليزيا عن اكتشاف حالات الإصابة بفيروس الأنفلونزا فئة (أ) في بعض الولايات؛ منها (بينانغ- سلانجور)، وطالبت المواطنين بضرورة أخذ لقاحات الأنفلونزا الموسمية؛ كإجراء وقائي خاصة الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكذلك اتباع الإرشادات الصحية؛ منعًا لانتشار الفيروس؛ لذا تأمل السفارة من المواطنين اتباع الإرشادات الصحية.