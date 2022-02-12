التحالف: بدء تنفيذ عملية عسكرية مشروعة بصنعاء استجابة للتهديدات

طالب المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة بالعاصمة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء وعدد من المحافظات، مؤكدًا أن هذه العملية تأتي استجابة للتهديدات العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدوانية للميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران.

وفي هذا الإطار طلبت قيادة القوات المشتركة للتحالف من المواطنين اليمنيين عدم الوجود بالقرب من المواقع المستهدفة بالعاصمة اليمنية حفاظًا على سلامتهم.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية

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12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443 01:30 AM

طالب المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة بالعاصمة

التحالف: بدء تنفيذ عملية عسكرية مشروعة بصنعاء استجابة للتهديدات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء وعدد من المحافظات، مؤكدًا أن هذه العملية تأتي استجابة للتهديدات العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدوانية للميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران.

وفي هذا الإطار طلبت قيادة القوات المشتركة للتحالف من المواطنين اليمنيين عدم الوجود بالقرب من المواقع المستهدفة بالعاصمة اليمنية حفاظًا على سلامتهم.

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قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية

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