ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 11 من دوري المحترفين .. تعرف عليها

كشفت اللجنة الفنية في رابطة دوري المحترفين، اليوم الثلاثاء، عن أجمل الأهداف التي تم تسجيلها ضمن الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي يضم كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير على هدف مصعب الجوير لاعب الهلال في مرمى ضمك والذي من خلالها أكد فوز فريقه بنقاط المباراة بعد أن سجله في الدقيقة (90+3) من عمر المباراة وحينها كانت النتيجة تشير إلى تقدم الهلال بهدف دون رد.

ويدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف الكاميروني تاوامبا لاعب التعاون الذي سجله بمرمى الاتفاق بطريقة رائعة من خلال تصويبة بعيدة المدى خادعت الحارس المخضرم رايس مبولحي المتقدم عن مرماه.

كما يدخل هدف الهولندي هشام فايق متوسط ميدان الفيصلي في مرمى أبها سباق أجمل أهداف الجولة 11 والذي منح من خلاله فريقه النقاط الثلاث بتصويبة جميلة من على مشارف منطقة الجزاء.

ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف عبر الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة فقط.