الفيصل يتوِّج المبطي بشوط الفئة الكبرى المقدَّم من هيئة الرياضة

في ختام منافسات مهرجان الدرعية للفروسية

توَّج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الفارس السعودي خالد المبطي بعد حصوله على المركز الأول في الشوط الرابع (الفئة الكبرى) وسط حشد كبير من الجماهير التي حضرت وتفاعلت مع مجريات الشوط، واستمتعت بالمنافسة المحتدة بين الفرسان والفارسات.

فيما حل بالمركز الثاني الفارس الإماراتي عبدالله المهيري، فيما حلت الفارسة التايوانية جازمين تشن في المركز الثالث.

واختُتمت منافسات مهرجان الدرعية للفروسية الذي تستضيفه مزرعة الدهامي ضمن الفعاليات الرياضية العالمية لموسم الدرعية، ويشارك فيه أكثر من 170 فارسًا وفارسة من مختلف دول العالم في البطولة المعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية التي تؤهل النقاط المسجلة بها للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 2020 وبطولة العالم.

وكانت المنافسات قد افتُتحت بالشوط الأول (الفئة الصغرى) التي شهدت سيطرة سعودية؛ إذ فاز الفارس بدر الفرد بالمركز الأول بعد أن قدم أحد أفضل المستويات على الصعيد الشخصي، وعلق قائلاً: "شرف كبير أن أشارك في أول بطولة عالمية ومعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية تُقام على أرض الوطن الحبيب، وأتمنى أن تستمر البطولات، وأن يزيد عددها نظرًا لاستقطابها أفضل الفرسان والفارسات من مختلف أنحاء العالم؛ وهو ما يجعل الفرسان والفارسات السعوديين يحتكون بهم، ويكسبون الخبرات التي ستساعدهم على الوصول لأعلى المراتب، وتمثيل الوطن في المحافل الدولية خير تمثيل".

فيما حل الفارس ناصر البقمي ثانيًا متقدمًا على الفارس كمال باحمدان الذي جاء في المركز الثالث.

واستمرت المنافسات بشوطها الثاني (الفئة المتوسطة) الذي حقق به الفارس الإيطالي ناتالي شاوداني المركز الأول بفارق ثانيتين عن منافسه الفارس السعودي عبدالله الراجحي الذي حل ثانيًا. فيما سجلت الفارسات السعوديات أول حضور على منصات مهرجان الدرعية للفروسية بوجود الفارسة دلما ملحس التي حلت ثالثة.