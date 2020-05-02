"الحصيني": حالة ماطرة على المملكة وبعض دول الخليج بدايتها غدًا

قال: قوتها على مدن الجنوب مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة وحبات البرد

توقّعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، نشوء حالة جوية ممطرة على المملكة وبعض دول الخليج، تكون قوتها على جنوب المملكة.

وأوضح الحصيني لـ"سبق" أن النماذج العددية للطقس تشير إلى تشكُّل منخفض جوي نتيجة لتقدم أخدود بارد علوي، ولهذا يتوقع تعرض أجزاء من السعودية، والكويت، والإمارات، وسلطنة عمان، واليمن، ابتداءً من يوم غدٍ الأحد ١٤٤١/٩/١٠هـ لحالة جوية ممطرة إن شاء الله.

وزاد "الحصيني" من توقعه بتشكُّل السحب على ارتفاعات مختلفة، بعضها رعدي ممطر على أجزاء من شرق الشمالية، والجوف، وأجزاء من حائل، والقصيم، والرياض، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران والشرقية، خاصةً الربع الخالي، وشرق وجنوب مكة المكرمة، والمدينة النبوية، ويكون استمرارها بإذن الله حتى نهاية هذا الأسبوع.

ولفت إلى أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة على بعض من تلك الأجزاء، مع نشاط للرياح تثير بعض الأتربة، ويمتدّ تأثيرها على: الإمارات، وسلطنة عمان، واليمن، مشيرًا إلى أن قوة الحالة الممطرة - إن شاء الله - متوقع أن تكون على الباحة، وعسير وجازان، ونجران، وكلما تم الاتجاه شرقاً، والربع الخالي، واليمن، ثم سلطنة عمان والإمارات، وفرصة جريان الأودية بالسيول أمر وارد، منبهًا من نشاط الرياح وحبات البرد.