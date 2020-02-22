وزير الخارجية يستقبل مستشار السياسة الخارجية والأمن بالمستشارية الألمانية

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والتطورات الإقليمية والدولية

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في مقر إقامته في العاصمة الألمانية برلين، مستشار السياسة الخارجية والأمن بالمستشارية الألمانية الدكتور يان هاكر.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ألمانيا برلين

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22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441 10:47 PM

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والتطورات الإقليمية والدولية

وزير الخارجية يستقبل مستشار السياسة الخارجية والأمن بالمستشارية الألمانية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

برلين

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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في مقر إقامته في العاصمة الألمانية برلين، مستشار السياسة الخارجية والأمن بالمستشارية الألمانية الدكتور يان هاكر.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ألمانيا برلين

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