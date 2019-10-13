شاهد.. "مكافحة التبغ" في القصيم تنفذ محاضرة توعوية لمنسوبي "الهلال"

للتحذير من خطر التدخين والشيشة وتنظم معرضًا للعلاج السلوكي

نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالشؤون الصحية في منطقة القصيم، الأحد، محاضرة توعوية، بإدارة التدريب التابعة لفرع‏ هيئة الهلال الأحمر في القصيم، للتحذير من خطر التدخين والشيشة، كما نظمت معرضًا توعويًا للعلاج السلوكي.

جاء ذلك بحضور مدير التدريب الأخصائي خالد الفرحان، و30 فردًا من المهتمين.

وقال المتحدث الرسمي مدير إدارة الاتصال المؤسسي ‏في فرع هيئة الهلال الأحمر في المنطقة، محمد بن عبد الله الجعيثن: إن مشرف برنامج مكافحة التدخين بـ"صحة القصيم" هادي مهدي العنزي، قدم المحاضرة التعريفية للنظام وسبل الإقلاع عن التدخين وشرح آلية الضبط للمخالفين والبلاغات عن المخالفين، بمشاركة أعضاء اللجنة: عبدالرحمن المزيني، وفهد التويجري، لعرض عينات عن الآثار الطبية المترتبة على التدخين.

وأضاف "الجعيثن" أن مبادرة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ لفرع الهلال الأحمر، ضمن زيارات اللجنة للجهات والمنشآت الحكومية، بناءً على توجيه أمير منطقة القصيم، بالتعاون وتسهيل مهمة فريق اللجنة، للتعريف بنظام مكافحة التدخين، للوصول إلى بيئات خالية من التدخين وتحقيق رؤية 2030 في المجال الصحي؛ حيث يعتبر التدخين من أخطر العوامل التي تعمل المملكة على تخفيف أضراره الاقتصادية والاجتماعية، والتعريف بمهام اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ لتطبيق النظام، حسب المرسوم الملكي "م 56 بتاريخ 28/7/1436هـ.".