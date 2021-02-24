كراني: الزائر القطبي يطرق الأبواب.. صقيع وحرارة صفرية

يتحرّك على الوسطى الخميس والجمعة فجراً على العاصمة

قال خبير الطقس حسن كراني؛ الزائر القطبي يطرق الأبواب، ومع صباح اليوم يغطي الشمال، ويمتد على سواحل تبوك، وجنوباً حتى أجواء العروس مع نهاية اليوم حتى صباح الخميس، وعلى المدينة المنوّرة.

وأضاف عبر حسابه على تويتر: ثم يتحرّك على الوسطى مع منتصف الخميس، وفجر الجمعة على العاصمة، مؤدياً إلى "صقيع + تجمّد مياه + ضباب + انعدام رؤية + نشاط رياح + حرارة صفرية على الشمال".