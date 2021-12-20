"الإحصاء": استقرار معدل البطالة بين السعوديين عند 11.3 % في الربع الثالث 2021

تقدير مسح القوى العاملة: بلغ معدلها بين الذكور 5.9 % وبين الإناث 21.9 %

أظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الثالث 2021 الصادرة عن هيئة الإحصاء، اليوم، استقرار معدل البطالة للسعوديين عند 11.3%، مقارنة بنهاية الربع الثاني 2021، وبلغ معدل البطالة بين الذكور 5.9 % وبين الإناث 21.9 %.

وقالت الهيئة إنه بناءً على تقدير مسح القوى العاملة، فقد بلغ معدل البطالة الإجمالي للسكان في سن العمل 6.6 % في الربع الثالث دون تغير مقارنة بالربع الثاني 2021.

وأشارت الهيئة إلى أن معدل البطالة الإجمالي انخفض مقارنة بالربع الثالث 2020 بمقدار 1.9 نقطة مئوية في الربع الثالث 2021.