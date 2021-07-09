6 مناطق تعجّ بالمتعة.. خطوات فريدة عالمية بـ"واجهة حائل الترفيهية"

12 كم ممرات للمشاة ومسارات للدراجات.. مقاهٍ ومناظر طبيعية ساحرة

أكد عدد من أبناء منطقة حائل أن المشروع الترفيهي الكبير الذي دشّنه أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بحضور وكيل إمارة المنطقة عادل بن صالح آل الشيخ، سيخلق فرصاً استثمارية غير مسبوقة بالمنطقة.

وأوضحوا أن تخصيص 8 كم ممرات للمشاة و4 كلم مسارات للدراجات وستة مواقع لمقاهٍ لماركات عالمية، ومسطحات خضراء بمساحة 100 ألف متر مربع وسط الطبيعة الساحرة لجبال أجا، سيسهم بلا شك في خلق منطقة ترفيهية عامة للسكان لقضاء أوقاتهم في مدينة ترفيهية الأولى من نوعها في مدينة حائل، يتوفر بها المناظر الطبيعية الجبلية الخلابة التي تساعد الفرد على الاسترخاء أو الانخراط في المشي حول جبل أجا.

والمشروع الترفيهي الكبير هو واجهة حائل الترفيهية، ويقع بالقرب من منتزه مشار الوطني الذي يتميز بوجود غطاء نباتي، تكسوه أشجار الطلح، وتزينه الأودية والشعاب الحمراء الجميلة.

ومنتزه مشار يُعتبر المنتزه البري الوحيد لمدينة حائل، والذي يقع محاذياً لواجهة حائل الترفيهية والذي يستهوي العائلات بشكل شبه يومي، والتي تضع به لها جلسات خارجية، يفضل بها الاطفال اللعب، فيما تُعد العائلات في تلك المتنزهات عشاءها المشوي في نفس المكان.

ويُتوقع أن تكون الواجهة ملجأ الكثير من أبناء المنطقة الذين يبحثون عن التسلية والترفيه وقضاء بعض الأوقات الممتعة، في الهواء الطلق، وسيكون المكان المناسب.

يشار إلى أن "واجهة حائل الترفيهية" تحتوي على ستة مناطق؛ الأولى مركز المعارض والمؤتمرات، والمنطقة الثانية ملاعب مفتوحة وموقع للسينما، والمنطقة الثالثة شاليهات ومقاهي، والمنطقة الرابعة حديقة استثمارية بمساحة 800 ألف متر مربع مفتوحة للجميع، والمنطقة الخامسة منطقة ملاهي متكاملة، والمنطقة السادسة منطقة تجارية ومول ومطاعم رئيسة ويتخلل هذه المناطق 6 كافيهات عالمية ومحلية.

وقد بيّن أمير منطقة حائل أن افتتاح هذه الواجهة السياحية المميزة لمنطقة حائل يأتي على ثلاث مراحل، بحيث تُجهز كل مرحلة بالبنية التحتية المتكاملة وحتى افتتاحها بشكل عام، ليصبح قادراً على أن يتعامل مع أطروحات ومشاركة القطاع الخاص في أي منظومة ستكون في هذا الموقع، مؤكداً أن هذه المشروعات التنموية تأتي بدعم القيادة الحكيمة -حفظها الله- ثم بجهود وتكاتف جميع الجهات المعنية في هذا الشأن، لتكتمل حائل بما لديها من ميز نسبية كبيرة في الأطروحة السياحية والاقتصادية في المنطقة.

وأشاد بالدور الكبير لأمانة المنطقة بقيادة أمينها المهندس إبراهيم بن سعيد أبوراس، وبما تقدمه الأمانة من إنجازات في المجال البلدي وخاصة في مجال الاستثمار وإنشاء بيئة جاذبة للمستثمرين.

ويعتبر منتزه "المغوّاة" شمال غرب مدينة حائل، والمقام على مساحة خمسة ملايين متر مربع، هو النواة الأولى للواجهة، إذ يعد مركز الاحتفالات الرئيس للمنطقة، في جميع المناسبات الرسمية والترفيهية، وانطلاق فعاليات رالي حائل وتتويج الفائزين بالرالي، وقد أُنشئ عام 1426هـ، وسمي باسم المكان نفسه الذي يقع فيه وهو "المغوّاة".

و"المغوّاة" تحوي منصة رئيسة على هيئة خيمة كبيرة تتسع لنحو سبعمائة شخص؛ يقابلها ساحة للعروض ومساحتها خمسة آلاف متر مربع، ويحيط بغربها سوق شعبية ومدرجات تتسع لنحو خمسة آلاف شخص، وصالة مغلقة مساحتها ألفان وستمائة متر مربع، وخدمات مساندة عبارة عن غرف استقبال ومغاسل ودورات مياه، ومواقف سيارات تتسع لنحو عشرة آلاف سيارة، وقد تم إضاءة كامل الموقع بجميع وسائل الإنارة الحديثة التي يتم تجديدها من فترة إلى أخرى.

ويحيط بالمنتزه أبراج يبلغ طول كل برج 35 مترًا، ويحوي 30 كشافًا شبيهًا لإضاءة الملاعب الرياضية، فيما يحيط به سور من الجهة الشمالية بأسلوب النمط القديم شبيه بسور حائل القديم تتوسطه بوابتان للدخول والخروج وكذلك سور من الجهة الشرقية مع بوابة رئيسة.

وكان أول أمين لمنطقة حائل، الدكتور عبدالعزيز بن يوسف العمار -رحمه الله- قد أنجز منتزه "المغوّاة" الترفيهي في مدة تسعة أشهر.