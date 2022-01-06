وزير النقل يبحث دعم سبل أوجه التعاون المشترك مع نظيره القطري

استعرض خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين

التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي، خلال زيارته لدولة قطر الشقيقة؛ لبحث سبل أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.



وأكد الجاسر خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تربط المملكة العربية السعودية بدولة قطر، أن أساسها أواصر الإخاء والجوار والمصير المشترك في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وبيّن أن المستهدفات الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في المملكة تعمل على تعزيز التكامل والربط الإقليمي في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتوسيع التعاون البيني؛ لدعم النمو المستدام في اقتصاديات النقل والخدمات اللوجستية في دول المنطقة.