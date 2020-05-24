محافظ صامطة يهنئ القيادة والشعب السعودي بمناسبة العيد

دعا الله لأبطال الصحة بمختلف المناطق أن يجزيهم خيرًا على ما يقومون به

رفع محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، باسمه ونيابة عن رئيسَي مركزَي السهي والقفل ومديري الدوائر الحكومية ومشايخ وأعيان وأهالي المحافظة ومراكزها، التهنئة الخالصة للقيادة الرشيدة، ولجميع أفراد الأسرة المالكة، والشعب السعودي؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1441هـ.

وهنأ محافظ صامطة مشايخ وأهالي وأعيان المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها بعيد الفطر المبارك، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال، وأن يوفق قيادتنا الرشيدة، وأن يرفع عن بلادنا وبلاد المسلمين أجمع وباء فيروس كورونا، وينصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا، ويحفظ رجال أمننا الذين يقفون في الميادين لمنع التجول استجابة لأمر مولاي، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

كما دعا الله لأبطال وزارة الصحة في مختلف مناطق السعودية أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يوفقهم على ما قاموا به من جهود كبيرة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية.