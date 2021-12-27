اختتام فعاليات مبادرة "الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة" بنجران

للأئمة والخطباء وتستهدف تعزيز المواطنة ولزوم الجماعة والتحذير من التحزبات

اختتم معهد الأئمة والخطباء بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بنجران، فعاليات مبادرة "الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة" للمراقبين والمراقبات ومنسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين والخطباء في الجوامع الرئيسية والرديفة، إضافة للمُعَينين على الخطة الوطنية، بعقد محاضرة لموظفي العقود من الأئمة والخطباء والمؤذنين ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد المنيعي بعنوان (الانتماء والمواطنة واجب شرعي وتطبيق عملي).

وأوضح فضيلة مدير عام فرع الوزارة بنجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن العصيمي، أن المحاضرة اشتملت على مفهوم الانتماء والمواطنة في الكتاب والسنة والتأصيل الشرعي للانتماء والمواطنة، ولزوم الجماعة والتحذير من التحزبات، وإبراز دور المواطن في الحفاظ على مكتسبات البلد.

وشكر "العصيمي" الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وكذلك فضيلة مدير معهد الأئمة والخطباء الشيخ عيسى كاملي، على إطلاقه مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني لمنسوبي المساجد، ورفع مستوى الحس الوطني، والإسهام في إبراز دور المواطن في الحفاظ على مكتسبات البلاد، وتحقيق دور خطبة الجمعة في تعزيز الانتماء والمواطنة.. وقدّم الشكر لإدارة المساجد على حسن ترتيب وتنسيق مثل هذه اللقاءات، وعلى رأسهم مدير الإدارة بالفرع الشيخ عبدالله الجرعي، كما ثمّن فضيلته حضور والتزام منسوبي المساجد بحضور هذه البرامج.

واختتم "العصيمي " حديثه داعيًا الله أن يحفظ ديننا وبلادنا وقيادتنا الصالحة الناصحة، وأن يُديم علينا الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.