فرنسا تشطب كل ديونها المستحقة على السودان البالغة 5 مليارات دولار

"ماكرون" أشار إلى رغبة بلاده في تحرير الخرطوم من عبء الديون

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الاثنين)، أن بلاده ستشطب كامل الديون المستحقة على السودان بهدف تحرير الخرطوم التي تشهد انتقالاً ديمقراطيًا من عبء الدين.

وقال "ماكرون" خلال مؤتمر دعم السودان المنعقد في باريس: "فيما يتصل بفرنسا، نحن نؤيد إلغاءً كاملاً لديون السودان المستحقة لدينا، وتبلغ نحو 5 مليارات دولار"، وفقًا لـ"فرانس 24".

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17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442 10:08 PM

"ماكرون" أشار إلى رغبة بلاده في تحرير الخرطوم من عبء الديون

فرنسا تشطب كل ديونها المستحقة على السودان البالغة 5 مليارات دولار

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الاثنين)، أن بلاده ستشطب كامل الديون المستحقة على السودان بهدف تحرير الخرطوم التي تشهد انتقالاً ديمقراطيًا من عبء الدين.

وقال "ماكرون" خلال مؤتمر دعم السودان المنعقد في باريس: "فيما يتصل بفرنسا، نحن نؤيد إلغاءً كاملاً لديون السودان المستحقة لدينا، وتبلغ نحو 5 مليارات دولار"، وفقًا لـ"فرانس 24".

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