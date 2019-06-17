ضيف قناة قطرية يسب "الصحابة" .. وهجوم ضارٍ من جناح "الإخوان" على "خلايا عزمي" يُشعل "تويتر"

تحت مرأى ومسمع مسيّري القناة .. إساءات وأوصاف لا تليق بحق الخلفاء الراشدين

أثارت عبارات أحد ضيوف "التلفزيون العربي" المموّل من قطر، ويديره عزمي بشارة؛ غضب المغرّدين العارم على مواقع التواصل الاجتماعي، ولغطاً واسعاً؛ لما حملته من إساءات وبذاءات وأوصاف لا تليق بحق الخلفاء الراشدين وصحابة الرسول- صلى الله عليه وسلم.

وتحت وطأة الغضب العارم والاستهجان حذفت القناة القطرية الحلقة الجدلية من برنامج "عصير الكتب" التي كان ضيفها المفكر المصري المثير للجدل أحمد صبحي منصور؛ كما أصدرت بياناً مائعاً تحججت فيه بعدم تنبيه المحرّر قبل بث الحلقة، إلا أنها واجهت ردود فعل غاضبة من المغرّدين الذين انتقدوا بث الحلقة رغم مرورها بمرحلتَي المراجعة والمونتاج قبل العرض، فضلاً عن موافقة مقدم البرنامج "بلال فضل"؛ الضمنية لإساءة الضيف بهزه لرأسه دون تدخّل لوقف كلامه أو إبراء ذمته منه.

حرب الجناحيْن المستعرة

وبقدر الغضب الذي أحدثته كلمات المفكر المصري المسيئة، بقدر ما أظهرت حدة الخلاف، وعمق الفجوة بين جناحيْن يديران الإمارة الخليجية من خلف الستار، أحدهما ينتمي للأب الروحي لجماعة الإخوان المسلمين يوسف القرضاوي؛ والآخر للمفكر الإسرائيلي عزمي بشارة؛ وأظهرت تعليقات المنتمين لجناح "الإخوان" في قطر -بوضوح- خبايا الخلاف بين جماعتَي الرجليْن المهميْن في الدوحة، اللذيْن يعتبرهما البعض الحاكمين الحقيقيين للإمارة الصغيرة.

فكتب نجل القرضاوي؛ عبدالرحمن يوسف؛ منتقداً عزمي بشارة؛ بشدة: "بعد إقصاء مؤسّسي التلفزيون العربي.. وبعد تفرد الدكتور عزمي بشارة؛ بإدارة التلفزيون عن طريق شخص توجهاته معروفة (خصوصاً في موضوع الإسلام السني).. من الطبيعي أن تظهر حقيقة النيّات رويداً رويداً".

وفي تغريدة أخرى، شارك نجل القرضاوي؛ تعليق أحد المغرّدين الذي كتب فيه المغرّد: "السؤال المر: لماذا عندما تخطئ صحفية بحق اليهود يتم فصلها حالاً، وتحميلها كامل المسؤولية، مع تقديم أشد الاعتذار وأصدقه. وعندما يدوس برنامج -بطريقة شوارعية عصاباتية- على أعظم رموز الإسلام السني.. تحذف الحلقة فقط".. وعلّق "القرضاوي"؛ عليها قائلاً: "هل يستطيع عزمي بشارة؛ وملحقاته الإجابة عن سؤال كهذا السؤال؟؟".

فيما اتهم "نايف بن نهار"؛ أحد المحسوبين على جناح إخوان قطر، "بشارة"؛ بقيادة مشروع يهدف لضرب الهوية الإسلامية، فقال: "ليس بمستغرب هذا الهراء على التلفزيون العربي، فهو جزء من مشروع ضخم من قنوات ومراكز بحثية منتشرة في دول عدة لضرب الهوية الإسلامية".

وأضاف في تغريدة أخرى: "عزمي بشارة؛ يقول في كتبه: لا يوجد دليل عقلي يثبت وجود الله، ولا يثبت صحة الوحي، ولا فيه دليل عقلي إن النبي فهم الوحي جيداً، وإن علماء المسلمين يخترعون من عندهم؛ لستر إشكالات القرآن. الآن هو حر في أفكاره، ومن حقه التعبير، لكن لا يحق له أن يستغل أموال الدولة لنشر ما يضاد هويتها!".

بينما انتقد سعد الفقيه؛ تحت حسابه المستعار "مجتهد"، المفكر الإسرائيلي بطريقة غير مباشرة، مكتفياً بذكر الحرفين الأولين من اسمه، مشيراً إلى أنه يؤدي دوراً في "علمنة" الإسلام، وإسقاط هيبة الدين، على حد تعبيره.

فيما اكتفي محمد مختار الشنقيطي؛ بإعادة تغريد ما يجده مهاجماً وطاعناً في عزمي بشارة؛ وأفكاره سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ ليتحجج ربما بعد أن تهدأ العاصفة، وتعود المياه إلى مجاريها؛ إن عادت، بعدم مشاركته بالكتابة في الانتقادات والحملة الإخوانية الشرسة ضد "بشارة".

أما الكاتبة الأردنية إحسان الفقيه؛ إحدى أدوات الآلة الإعلامية القطرية، التي سبق أن وصفت "بشارة"؛ قبل أعوام قليلة، بابن عمها لتبالغ في مدحه والثناء عليه، عادت لتهاجمه بقسوة، مستخدمة التشنيع بعد ما كان المديح أسلوبها، فكتبت متناقضة مع تاريخها: "كنت من أوائل مَن حذّروا ولا أزال من مشروع عزمي بشارة؛ في ضرب القيم الإسلامية والترويج للقيم الليبرالية ومحاولات تشويه الفكر الإسلامي ومهاجمة السلفية عبر مقالاته وكتبه ومنابر عريقة تحتفي به، وها هو التلفزيون العربي يبدأ بكشف صفحات جديدة من هذا المشروع!".

محاولة لحل الخلاف

وحول الخلاف بين الجناحيْن القطريين، كتب الإعلامي "خالد المطرفي"؛ معلقاً: "أنباء أن مكتب الاتصال في قطر استدعى الشنقيطي؛ وعزمي؛ بناءً على توجيهات أميرية لحل الخلاف بينهما، ومصادرنا في الدوحة تؤكّد أن الاجتماع الذي استمر إلى الفجر لحل صراع الأجنحة في قطر فشل في التوصل إلى اتفاق".

وأضاف في تغريدة أخرى: "الشنقيطي؛ يستخدم جميع أدواته للإجهاز على عزمي بشارة؛ فحتى مَن صنعهم من مرتزقة قطر التقليديين إما التزموا الصمت وإما وقفوا ضدّه.. لكن هل سيتقبّل عزمي اللكمات دون رد؟!".