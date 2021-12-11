"عبد العزيز بن سعد" يتوج القطري ناصر العطية برالي حائل 2021

توج الأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل السائق القطري ناصر العطية الفائز برالي حائل تويوتا الدولي 2021 "فئةT1" وذلك بمنتزه المغواة وبحضور رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان ونائب أمير حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن.



سجل السائق القطري ناصر بن صالح العطية، اليوم، أسرع توقيت في المرحلة الخاصة الرابعة "الأخيرة"، من رالي حائل الدولي 2021، ليفوز بلقب الرالي، وذلك للمرة الخامسة، في كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا كروس كانتري".



وأُقيمت المرحلة الأخيرة، اليوم، ومسافتها 148 كيلومترًا فقط، لكنها كانت حاسمةً لكونها تتطلب من متصدري الفئات القيادة بأمان حتى خطّ النهاية لضمان فوزهم.



وفاز العطية، من الناحية الحسابية، باللقب العالمي، بعد نجاحه في تسجيل أسرع الأوقات خلال مرحلتين سابقتين "الأولى والثالثة"، لكنه واصل، بمعاونة ملّاحه الفِرنسي ماتيو بوميل، الضغط لتسجيل مزيدٍ من الانتصارات بالمراحل، ومعها الفوز بالرالي، وأنهيا الرالي أولاً مُتقدمين بفارق 21:51 دقيقة عن أقرب ملاحقيهم، الثُنائي الروسي السائق دِنيس كروتوف والملاح قسطنطين جيلستوف.



وتمكن السائق الأرجنتيني سيبساتيان هالبيرن من التقدم على السائق الروسي فلاديمير فاسيلييف في المرحلة الخاصة الأخيرة، ليخطف منه المركز الثالث على منصة التتويج، مع سيارة ميني جون كووبر ووركس باغي ثانية، وخسر السائق الأرجنتيني لوسيو ألفاريز اللقب، الذي كان مُنافسًا عليه مع ناصر، لكنه تمكَّن من تسجيل ثالث أسرع توقيت في المرحلة الأخيرة، واحتل المركز الخامس في الترتيب العام النهائي للرالي، وأصبح وصيفًا لبطل الموسم في كأس العالم، علمًا بأنه شارك في سيارة تويوتا «هايلوكس أوفرداريف».



وسجل السائق البولندي ياكوب "كوبا" برزيغونسكي ثاني أسرع الأوقات في مرحلة اليوم، ولكن خسر كوبا فرصة المنافسة على منصة تتويج بعد أن تعرض لعطلٍ في محور نقل الحركة في سيارته ميني "جون كووبر ووركس باغي" يوم الجمعة، لينهي الرالي سادسًا في الترتيب العام، وأوصلت السائق الإسباني لايا سانز سيارتها ميني "جون كووبر ووركس رالي"، للمركز الثامن في الترتيب العام، وتُواصل تحضيراتها للمشاركة في فئة السيارات في رالي داكار 2022 مع فريق أكس رايد الألماني.