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قالت إن البطولة كانت بمشاركة الفرق الفائزة بالبطولات عام 1998

في الذكرى الـ20 لانطلاقها.. "برازيلية" تنصف عالمية "النصر" وتوضح سبب مشاركته

أعادت صحيفة "allansimon" الحديث عن بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت عام 2000 وشهدت مشاركة النصر كأول ناد سعودي يشارك في البطولة، وذلك بمناسبة الذكرى الـ20 لانطلاق المسابقة.



وتحدثت الصحيفة عن البطولة؛ حيث قالت إنها لا تزال تسبب جدلًا بسبب معايير المشاركة فيها؛ حيث أوضحت سبب مشاركة معظم الأندية في البطولة وقتها، وأنها كانت للفائزين ببطولات عام 1998، وأنه تم حجز عدد من الفرق التي فازت ببطولات عام 1999 للمشاركة في النسخة التي تليها.



الصحيفة تحدثت عن معظم الفرق في البطولة؛ إذ أوضحت أن مشاركة فاسكو دي جاما كانت بسبب فوزه ببطولة الليبرتادوريس عام 1998، على الرغم من وجود بطل قاري آخر "بالميراس" لأكثر من 6 شهور؛ حيث تمت ترضية بالميراس بأنه سيشارك في بطولة عام 2001 التي لم تلعب وقتها.



كما تحدثت عن مشاركة النصر؛ كونه بطل كأس السوبر الآسيوي عام 1998، وليس جوبيلو ايواتا الذي فاز بكأس آسيا عام 1999؛ حيث تم حجز الفريق الياباني للعب في بطولة عام 2001 التي لم تلعب.



وأضافت الصحيفة أنه تمت دعوة ريال مدريد الذي فاز بكأس إنتركونتيننتال لعام 1998، وليس مانشستر يونايتد الذي فاز ببطولة أوروبا عام 1999.



الصحيفة أوضحت أن القرار كان بمشاركة الفائزين في بطولات عام 1998؛ وهو ما يفسر مشاركات تلك الأندية وقتها، لكن المثير في الأمر أنه تم ترشيح فريق الرجاء البيضاوي المغربي على الرغم من فوزه ببطولة أفريقيا عام 1999، وليس عام 1998.