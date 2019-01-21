دخلوا قصر الأفراح بحمار و"دباب".. ممازحة ثقيلة تؤدي لمحاكمة شبان بجازان

حاولوا إفراغ طفاية الحريق في صالة استقبال المعازيم وأحدثوا شغبًا

تلقت المحكمة العامة بمحافظة صامطة جنوب منطقة جازان دعوى قضائية ضد مجموعة من الشبان؛ وذلك بعد أن أقدموا على شغب وممازحة ثقيلة داخل قصر أفراح في مناسبة زواج لمواطن.

وفي التفاصيل التي تضمنتها الدعوى المبنية على مقاطع فيديو لتلك الأحداث، وانتشرت بمواقع التواصل الاجتماعية، فإن مجموعة من الأشخاص دخلوا قصرًا لمناسبة زواج قبل أيام في صامطة بحمار، و"دباب"، وحاولوا إفراغ طفاية الحريق في صالة استقبال المعازيم.

وتأتي هذه الواقعة استمرارًا لسوابق في حفلات الزواج كمزاح ثقيل مع العريس. ومن تلك الحوادث في مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل رمي الثعبان على العريس، وغير ذلك.

478

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440 09:27 PM

حاولوا إفراغ طفاية الحريق في صالة استقبال المعازيم وأحدثوا شغبًا

دخلوا قصر الأفراح بحمار و"دباب".. ممازحة ثقيلة تؤدي لمحاكمة شبان بجازان

محمد المواسي

جازان

49 52,010

تلقت المحكمة العامة بمحافظة صامطة جنوب منطقة جازان دعوى قضائية ضد مجموعة من الشبان؛ وذلك بعد أن أقدموا على شغب وممازحة ثقيلة داخل قصر أفراح في مناسبة زواج لمواطن.

وفي التفاصيل التي تضمنتها الدعوى المبنية على مقاطع فيديو لتلك الأحداث، وانتشرت بمواقع التواصل الاجتماعية، فإن مجموعة من الأشخاص دخلوا قصرًا لمناسبة زواج قبل أيام في صامطة بحمار، و"دباب"، وحاولوا إفراغ طفاية الحريق في صالة استقبال المعازيم.

وتأتي هذه الواقعة استمرارًا لسوابق في حفلات الزواج كمزاح ثقيل مع العريس. ومن تلك الحوادث في مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل رمي الثعبان على العريس، وغير ذلك.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019