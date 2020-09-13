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قالت: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 8 مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة العيص

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس ليوم غد الأحد بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وسحباً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظة العيص.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الخامسة والنصف صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً.