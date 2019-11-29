ترقية مدير شعبة السلامة في مرور تبوك إلى رتبة مقدم

تلقّى مدير شعبة السلامة المرورية بمرور منطقة تبوك، المقدم خالد بن سلمان الرشيد؛ التهاني بمناسبة صدور قرار ترقيته إلى رتبة مقدم.

وكان مدير إدارة مرور منطقة تبوك العميد عبدالله بن عائض بن حويز، قلّد "الرشيد" رتبته الجديدة، وقدم له التهنئة بهذه المناسبة.

ومن جهته عبر "الرشيد"، عن فخره واعتزازه بهذه الثقة، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون دافعًا للمزيد من التفاني في العمل، وخدمة الدين ثم المليك والوطن.

