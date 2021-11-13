بالصور.. آل الشيخ يزور المركز الإسلامي الثقافي بالعاصمة الكرواتية زغرب

الوزير تفقّد الجامع الكبير بالمركز كأحد أهم المعالم الإسلامية بكرواتيا

زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ والوفد المرافق له، اليوم المركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الكرواتية زغرب الذي تم إنشاؤه عام 1980م، وافتتاحه عام 1987م، ضمن برنامج زيارته الحالية.

وكان في استقباله لدى وصوله للمركز رئيس المشيخة الإسلامية بجمهورية كرواتيا الشيخ عزيز حسانوفيتش، وعدد من كبار المسؤولين بالمشيخة، ومسؤولو المركز.

وأستهل آل الشيخ، الزيارة بتفقّد الجامع الكبير بالمركز ومرافقه، مستمعًا لشرح وافٍ عن مراحل البناء والتأسيس للجامع الذي يعد أحد أهم المعالم الإسلامية بكرواتيا.

وتجول بقاعات التدريب والمحاضرات والندوات والمكتبة العلمية بالمركز الثقافي الاسلامي والتقى العاملين فيه، كما استمع لشرحٍ عن نشاطات المركز العلمية والخيرية والثقافية والاجتماعية.

واستعرض مسؤولو المركز الإسلامي الثقافي لوزير الشؤون الإسلامية جانباً من منجزات المركز وأعماله ونشاطاته و التي تشمل عدة مجالا: هي الإشراف على الجامع في الصلوات الخمسة وصلاة الجمعة (الخطبة)، والتعليم الديني لأبناء المسلمين الذي بلغ عددهم 18000 في المركز والمدارس الحكومية أيام السبت والأحد، كما يقوم المركز بتنظيم الندوات والمحاضرات الثقافية الإسلامية، والمؤتمرات الإسلامية العلمية، وتنظيم وإقامة المسابقة الأوروبية الدولية في حفظ وتلاوة القرآن الكريم من قِبل الأمانة العامة للمسابقة، والإشراف على النشر والطباعة للمطبوعات والإصدارات الإسلامية والثقافية، إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين من أبناء المسلمين واللاجئين.

وتجول آل الشيخ، بالمدرسة الإسلامية الثانوية العلمية التابعة لوزارة التربية والتعليم في كرواتيا التي تدرس جميع المواد العلمية، إضافة إلى اللغة العربية والتربية الإسلامية والحضارة الإسلامية حيث يعد تدريس العلوم الدينية الركيزة الأولى لعمل المدرسة التي تخرج فيها 24 فوجاً بما يعادل 450 طالباً وطالبة من المسلمين وغيرهم تأهلوا للدراسة بالجامعات المعتمدة في مختلف العلوم.

وقدّم آل الشيخ، نصائح للطلاب والطالبات خلال اللقاء بهم التي تركزت في مجملها على أهمية تحصيل العلم والمعرفة من منابعه الأصلية والحرص على استثمار الوقت فيما ينفع ويسهم في رقي الوطن وتقدمه، كما استحثهم على العمل وفق توجيهات قيادتهم وما يحافظ على الوحدة الوطنية ويسهم في تحقيق التعايش والتسامح وبناء الأوطان ورقيها .

وأكد خلال كلمته للطلاب والطالبات أن الإسلام دين سلام ومحبة وشعاره السلام، وأنه جاء رحمة للعالمين، كما قدّم لهم تحيات وسلام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وعموم الشعب السعودي الذي يُكن كل تقدير للشعب الكرواتي الصديق.

وفي ختام الزيارة، قدّم وزير الشؤون الإسلامية، مجموعة من الهدايا لمسؤولي المركز عبارة عن مصاحف فاخرة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، كما التُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.