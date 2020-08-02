إدارة الأهلي تسعى لحسم تجديد المؤشر.. والرئيس يطالب بنقاط الحزم

تُسابق إدارة النادي الأهلي الزمن لحسم ملف لاعب الفريق سلمان المؤشر لتجديد عقده قبل ساعات من استئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ حتى يتسنى له المشاركة مع الفريق الكروي فيما تبقى من مباريات الموسم الحالي.

وقد اشترط المؤشر حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة التي تقدر قيمتها بنحو 6 ملايين ريال قبل تجديد عقده الاحترافي الذي انتهى رسميًّا؛ وبالتالي إذا لم يجدد فلن يشارك مع الفريق في المباريات المتبقية من الموسم الحالي.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أرسل تعميمًا لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشأن اللاعبين المنتهية عقودهم، ويفيد بأن آخر موعد لاستقبال طلبات تمديد العقود هو يوم الاثنين المقبل.

وطالب رئيس النادي عبدالإله مؤمنة اللاعبين خلال الاجتماع ببذل قصارى جهدهم، والدخول في أجواء المنافسات سريعًا بداية من مواجهة الحزم يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الـ(23) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بروح الانتصار، وتقديم مستويات متميزة، وإظهار الصورة الحقيقية للفريق لكسب نقاط المباراة، وتحقيق تطلعات جماهير الأهلي.

وكان الفريق الكروي الأول قد عاود تدريباته مساء أمس بعد يوم راحة منحه الجهاز الفني للاعبين.

ووقف مدرب الفريق الصربي فلادان ميلويفيتش على الجاهزية البدنية والفنية لعناصر الفريق من خلال الحصة التدريبية التي شهدها ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي، وركزت على الجوانب التكتيكية والتدريبات التنافسية.