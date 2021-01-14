جمعية المكفوفين بالرياض تنظم زيارة 10 أطفال إلى "تشيكي تشيز"

بمناسبة اليوم العالمي للطفل الخليجي

تنظم جمعية المكفوفين الأهلية بالرياض، اليوم الخميس، لعشرة من مستفيديها من الأطفال، زيارة إلى "تشيكي تشيز"، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الخليجي الذي حدده مجلس التعاون في 15 يناير كل عام.

ويأتي ذلك تتويجًا لإتمامهم دورتي "التوجه والحركة" و"برايل" التي انطلقت الأحد الماضي، ولمدة أربعة أيام للطفل، ولإتقانهم الاستراتيجيات والمهارات التي تلقوها بجدارة.

وتهتم جمعية المكفوفين الأهلية بالرياض، بمكافأة الطفل، وإشراكه مع أقرانه في كل الفعاليات والمهرجانات والمحافل المختلفة أسوة بهم، والتي من شأنها أن تدخل البهجة والسرور في نفوس الأطفال؛ بما يتماشى مع المفاهيم العالمية للطفولة.