"الربيعة" يبحث مع وزير الصحة اليمني المشاريع الإنسانية والإغاثية

"بحيبح" يشكر السعودية على استجابتها العاجلة والفعالة لمكافحة كورونا

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم محمد بحيبح.

وجرى خلال اللقاء بحث المشاريع الإنسانية والإغاثية المتعلقة بالقطاع الصحي اليمني، كما تم استعراض الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19" في اليمن.

وأعرب الدكتور بحيبح عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على دعمها الكبير للقطاع الصحي في اليمن، واستجابتها العاجلة والفعالة لمكافحة جائحة كورونا من خلال تقديمها المساعدات الطبية والوقائية، إضافة إلى إنشاء ما يقارب 11 مصنعاً للأكسجين في عدة محافظات يمنية.

وأكد أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - تتصدر الدول الداعمة لليمن.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة نفذ أكثر من 280 مشروعًا صحيًّا في اليمن بقيمة تجاوزت 752 مليونًا و283 ألف دولار أمريكي.