فيديو لزيارة خادم الحرمين للإمارات قبل 3 عقود: وجودي هنا هو وجود أخ بين إخوانه

مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي نشر المقطع بمناسبة الجولة الخليجية لولي العهد

نشر مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك مقطع فيديو لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الإمارات قبل أكثر من ثلاثة عقود، حيث قام بزيارة إلى أبوظبي، واطلع على معالم التقدم والنهضة العمرانية التي تشهدها البلاد.

وجاء نشر هذا المقطع على هامش الجولة الخليجية التي يقوم بها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

وخلال المقطع قال الملك "سلمان": إن هذا اليوم يوم سعيد، وكانت هذه الأيام بالنسبة لي ولمن معي سعيدة وجميلة، وكان الفضل فيها لسمو الشيخ زايد بن سلطان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي شرفني وكرمني بهذه الدعوة، وله مني الشكر الجزيل وله مني المحبة والاحترام.

وأضاف: إن وجودي هنا هو وجود أخ بين إخوانه، وأحمل إليكم تحيات المملكة العربية السعودية ملكًا وولي عهد وشعبًا، وإن كنا نعتبر أنفسنا كما هو الواقع في بلدنا سواء كنا هنا أو في أي منطقة فهي بلادكم.