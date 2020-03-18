"الخضيري": "كورونا" سيُكمل دورته بمراحلها الثلاث المتوقعة لكل الأوبئة تاريخياً

شدّد على ضرورة التزام المواطنين بالبقاء في المنازل حتى تنخفض الإصابات

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، د. فهد الخضيري؛ إنه كلما شدّدت الدولة الإجراءات الاحترازية الوقائية اقتربت فترة الانحسار والتناقص.

وأوضح "الخضيري"؛ عبر حسابه في "تويتر"، اليوم، قائلاً: بالمختصر المفيد نقول: إن الفيروس سيُكمل دورته ذات المراحل الثلاث المتوقعة لكل الأوبئة تاريخياً؛ وهي "صعود، ثم استقرار، ثم انحسار وهبوط" وسينحسر وسيقل كثيراً.

وأردف: دوركم فقط البقاء هذه الفترة بمنازلكم ريثما يعبر وينحسر "الشعوب التي التزمت بالبقاء؛ انخفضت الإصابة، الوفيات أقل من ١ %، بينما التي لم تلتزم ارتفعت الإصابة".

وتابع: كلما شدّدت الدولة الإجراءات الاحترازية الوقائية اقتربت فترة الانحسار والتناقص.. ولكن: بشرط التزام المجتمع والسكان بتلك التعليمات والإجراءات الوقائية وتحقيق المتطلبات، وأهمها عدم مخالطة المشتبه فيهم، والانعزال بالمنزل، وغسل الأيدي بالماء والصابون بعد ملامسة أيّ شيء أو سطح مشتبه فيه.