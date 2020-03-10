"إقليم هوبي".. مركز تفشي "كورونا" يعتمد "شيفرة صحية" لتنقل المواطنين

في خطوة تهدف إلى التشجيع على استئناف العمل والإنتاج والحياة الطبيعية

سعياً لاستئناف الحياة الطبيعية بعد انتشار فيروس "كورونا"، أفاد مسؤولون بإقليم هوبي الصيني اليوم الثلاثاء، بأنه سيطبق نظام مراقبة عبر أجهزة الهاتف المحمول يتضمن "شيفرة صحية" لبدء السماح للناس بالسفر داخل الإقليم.



ولفت بيان نُشر على الموقع الرسمي للحكومة، إلى أن الخطوة تهدف إلى التشجيع على استئناف العمل والإنتاج في الإقليم.



ووفقاً لـ"رويترز" ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم، أن هوبي، مركز تفشي الفيروس، يدرس خططاً للسماح للناس في مناطق يعد انتقال العدوى فيها متوسطاً أو محدوداً بالتنقل.



وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان الصين إغلاق جميع المستشفيات المنشأة مؤقتاً لمكافحة فيروس "كورونا" في ووهان بعد انخفاض عدد الإصابات.



وجاء إعلان الصين بعد أن قالت وسائل الإعلام الرسمية، إن الرئيس شي جين بينغ وصل إلى مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا، الثلاثاء، حيث من المقرر أن يتفقد الجهود المبذولة لمكافحة العدوى، ويزور العاملين في الخطوط الأمامية مثل العاملين في المجال الطبي.



وتوجه الرئيس الصيني مباشرة إلى مستشفى هوهشنشان لتفقده، بعد وصوله إلى مدينة ووهان.



واطلع "شي" على أعمال المستشفى وعلاج المرضى وحماية العاملين الطبيين والبحوث العلمية هناك.



وتعد هذه المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس الصيني ووهان منذ بدء ظهور المرض فيها أواخر العام الماضي.