غدًا الجمعة.. الأهلي يواجه الأنصار والوحدة يستضيف النصر

في الجولة العاشرة للدوري الممتاز لكرة السلة

تلعب غدًا الجمعة أربع مباريات ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الممتاز لكرة السلة في المدينة المنورة؛ يستضيف أحد نظيره الشروق على صالة الهيئة عند الساعة 4،00؛ إذ يحتلّ الأول المركز السادس، بينما الثاني يحتلّ المركز الأخير.



ويستضيف أبها نظيره الفتح على صالة ضمك عند الساعة 4،00، ويحتل الأول المركز التاسع، بينما الثاني في المركز الخامس.



ويستضيف الأهلي نظيره الأنصار على صالة النادي الأهلي عند الساعة 4،00.

ويستضيف الوحدة نظيره النصر على صالة الهيئة عند الساعة 4،00؛ إذ يحتلّ الأول المركز الثامن، بينما الثاني ثاني الدوري.



وآخر مباريات الجولة تلعب يوم الاثنين القادم؛ إذ يستضيف الهلال نظيره الاتحاد الساعة 8.00 مساء على صالة هيئة الرياضة. يحتل الأول المركز الثالث، بينما الثاني يتصدر ترتيب الدوري.