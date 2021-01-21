"الدرعان" مديرًا للموارد البشرية بمجمع الدمام الطبي

أصدر الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي، قرارًا بتكليف ثامر بن عبدالله الدرعان مديرًا للموارد البشرية بمجمع الدمام الطبي اعتبارًا من ١٧ يناير ٢٠٢١م.

ويعدّ "الدرعان" من القيادات المتميزة في وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، وحاصلًا على الماجستير في الإدارة الصحية.

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21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442 09:06 PM

"الدرعان" مديرًا للموارد البشرية بمجمع الدمام الطبي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدر الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي، قرارًا بتكليف ثامر بن عبدالله الدرعان مديرًا للموارد البشرية بمجمع الدمام الطبي اعتبارًا من ١٧ يناير ٢٠٢١م.

ويعدّ "الدرعان" من القيادات المتميزة في وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، وحاصلًا على الماجستير في الإدارة الصحية.

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