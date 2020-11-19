موعدنا غدًا.. "المسند" مستبقًا هطولات "المطرية 3": ربما يبقى لها بقية

كشف عن المناطق المتأثرة بها.. وقال عن أجواء الخميس: عنوانها "الرياح"

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن تبدأ الحالة المطرية الثالثة في هذا الموسم يوم غد الجمعة، وتستمر حتى يوم السبت، وربما يبقى لها بقية يوم الأحد.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "مناطق تأثيرها يتوزع على أجزاء من مناطق: #المدينة #حائل #الحدود_الشمالية وجنوبي #الجوف و#تبوك، وشمالي #مكة و#القصيم.

وتابع منبهًا: "متوقع اليوم نشاط في الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية، والتي قد تثير #الغبار خاصة في المناطق المفتوحة في الوسطى وأجزاء من الغربية والشمال الغربي".

واستطرد: "متوقع أن يزداد نشاط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية المثيرة للغبار ليوم غد الجمعة، والسبت تبقى الرياح غربية نشطة أيضًا".