"تقني القصيم" تعلن مواعيد القبول للفصل الثاني 1443هـ

عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة.. للبنين والبنات

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فتح باب القبول الإلكتروني، للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات لمرحلة الدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة أو ما يعدلها، ومرحلة البكالوريوس للبنين للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1443هـ على مستوى المملكة.

وذكر المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد بن صالح المذن، أن مواعيد التسجيل بالمنطقة ستكون اعتباراً من 2 /4/ 1443هـ حتى تاريخ 11 /4/ 1443هـ، لبرامج البكالوريوس الصباحي والمسائي، واعتبارًا من تاريخ 16 /4/ 1443هـ حتى تاريخ 25 /4/ 1443هـ، لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات في الفترتين الصباحية والمسائية، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.

وأشار "المذن" إلى أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.