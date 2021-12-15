الرياض تحتضن انطلاق معرض "ملهمون" لإبراز الموهوبين من ذوي الإعاقة

توقيع عقود توظيف 105 شاب وشابة منهم بمختلف مناطق المملكة

افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي مساء اليوم الأربعاء حفل انطلاق معرض "ملهمون" الذي نظمته مؤسسة سعي الوقفية بهدف إبراز الموهوبين من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهد حفل تدشين المعرض برعاية "الحربي" توقيع عقود توظيف 105شاب وشابة من الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف مناطق المملكة من ضمنهم مجموعة من فئة الصم التابعين لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض.

وكان الحفل قد تضمن العديد من العروض المرئية عن مؤسسة "سعي" وإنجازاتها في مجال التأهيل والتوظيف مع استعراض موهبة أحد المشاركين في المعرض تلا ذلك كلمة راعي الحفل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض والتي أوضح فيها مدى اهتمام الدولة حفظها الله ممثلةً بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخدمة وتمكين هذه الفئة من المجتمع ودعم كل الجهود الهادفة إلى تأهيلهم ليصبحوا منتجين ومساهمين في بناء وطنهم.

وفي ختام الحفل كرّم "الحربي" المشاركين والجهات المساهمة في توفير عقود التوظيف مقدمًا شكره لهم ولمؤسسة سعي الوقفية على مبادراتهم ودورهم الريادي في هذا المجال.