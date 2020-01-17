3 أيام من المتعة جذبت 12 ألفاً.. ختام مهرجان أندية الحي بتعليم جدة.. "صور"

فعاليات احتفالية وترفيهية واجتماعية توافق شرائح المجتمع

اختتم مهرجان أندية الحي للبنين والبنات بتعليم جدة فعالياته، مساء أمس، وسط حضور ومشاركة تجاوزت الـ 12 ألف زائر ومشارك في البرامج والفعاليات التي قدمتها أندية الحي للبنين والبنات لكافة الزوار والتي كانت تناسب كافة شرائح المجتمع واستمرت لمدة ثلاثة أيام في أحد المراكز التجارية بالمحافظة.

وقال ممثل أندية الحي للبنين بتعليم جدة عوض العتيبي، إن مهرجان أندية الحي للبنين والبنات بتعليم جدة جذب على مدى ثلاثة أيام أكثر من 12 ألف زائر ومشارك من خلال الفعاليات المنفذة في جميع المهرجانات، والتي كانت تناسب كافة شرائح المجتمع تحت إشراف وتنفيذ متخصصين وتربويين في مجالات متعددة بتعليم جدة، مشيراً إلى أن المهرجان كان احتفاليًا وترفيهيًا واجتماعيًا اشتمل على ألعاب ومسابقات، ومرسم حر، ودورات تدريبية، وأنشطة متعددة ومتنوعة وتم السحب على جوائز يومية، مقدماً شكره لجميع الزوار والمشاركين والقائمين على المهرجان وفريق العمل من مشرفين ومعلمين وقادة أندية.

من جهتها، أوضحت ممثلة أندية الحي للبنات بتعليم جدة ابتسام الردادي، أن أركان وفعاليات المهرجان المخصصة للبنات جذبت على مدى ثلاثة أيام الكثير من الأسر والأطفال في الفعاليات المتنوعة والمقدمة من متخصصات من أندية الحي الخاصة بالبنات تمثلت في الفنون الصوتية والبصرية، وركن روبوتي الذكي، والعروض الرقمية، وركن ستيم، وركن نادي دوت كوم، إضافة إلى أركان مخصصة لقصص النجاح، وفنون مرحة للأطفال، ومساحات لونية للكبار، وفنون وتصاميم، وإبداع الصورة والعديد من الفعاليات الجاذبة لكافة فئات المجتمع وغيرها من الفعاليات التي قدمت مشاركتها من 35 نادي حي للبنات بتعليم جدة، إضافة إلى شركات مجتمعية متعددة من القطاعات الحكومية والأهلية.