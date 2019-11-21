إجراء أول عملية جراحية للعيون على الهواء مباشرة بمؤتمر البحر الأحمر الدولي

بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في جدة

انفرد مؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون، بإجراء أول عملية جراحية للعيون على الهواء مباشرة في السعودية.

وأجريت العملية الجراحية ظهر اليوم الخميس في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني بجدة، ونفذها رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، رئيس قسم العيون بمستشفى الحرس الوطني بجدة، الدكتور عبد الله القحطاني، وزملاؤه وزميلاته بالقسم، والذي أكد أن هذا النقل الحي المباشر والتفاعلي لعمليات جراحة العيون هو من أهم المميزات التي أضافها المؤتمر لضيوفه من داخل المملكة وخارجها والذين تجاوز عددهم 2800 مشارك.

وأكد "القحطاني" أن مثل هذا النقل يعد خدمة طبية تقنية عالية المستوى وفرّها المؤتمر للحضور، ليساهم في الإيضاح الواقعي والعملي للحياة اليومية لعمليات العيون وخطواتها.

وقال إن الهدف من خدمة البث المباشر هو متابعة المختصين المشاركين في المؤتمر للتطور الحاصل في عمليات العيون، بالإضافة للهدف التعليمي وفتح المجال لأكبر عدد من الأطباء المتابعين للنقل المباشر وكأنهم داخل غرفة العمليات ما يمكنهم من النقاش والتفاعل وطرح الأسئلة حول العمليات الحية.

وأضاف "القحطاني" أن النقل الحي تضمن إجراء عمليتين في مجال الشبكية، والتي تعد من أهم المواضيع التي استعرضها المؤتمر عبر محاور مختلفة كفحص اعتلال الشبكية وأهمية الكشف المبكر، إلى جانب التطرق إلى فحص وطرق علاج الشبكية السكري، فيما سيتم أخذ آراء المختصين من الأطباء والخبراء للوصول لتوصيات يصل المؤتمر بشأنها لأفضل وأحدث الطرق لعلاج اعتلال الشبكية السكري.

وأكد أن أمراض الشبكية تتشابه بعض الشيء فيما بينها بالأعراض التي تسبّبها، الأمر الذي دعا المؤتمر للاهتمام بطرح موضوعاتها، كما يمثل مرض انفصال الشبكية حالة خطيرة قد تؤدي إلى فقدان البصر كلياً في حال لم يعالج مباشرة.

ونوه "القحطاني" بجهود مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بجدة في إتمام هذا النقل، مشيداً بمتابعة المدير التنفيذي للشؤون الصحية بالمنطقة الغربية بالحرس الوطني، الدكتور محمد الزهراني، والذي كان متابعاً لكل إجراءات التجهيز والاستعدادات وتقديم التسهيلات لمثل هذا النقل الأول من نوعه.