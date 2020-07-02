الهلال يواصل تدريباته.. و"رازفان" يركز على الجانبين اللياقي والفني

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس مرانه المعتاد؛ يركز على الجانبين اللياقي والفني، قسم خلاله مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو الفريق إلى مجموعتين.

وأجرت كل مجموعة تدريبات لياقية وبدنية، وطبق الجهاز الفني عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية.

ويواصل الفريق تدريباته مساء يوم غد الجمعة؛ وذلك في مقر النادي.

الهلال

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02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 11:30 PM

الهلال يواصل تدريباته.. و"رازفان" يركز على الجانبين اللياقي والفني

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس مرانه المعتاد؛ يركز على الجانبين اللياقي والفني، قسم خلاله مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو الفريق إلى مجموعتين.

وأجرت كل مجموعة تدريبات لياقية وبدنية، وطبق الجهاز الفني عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية.

ويواصل الفريق تدريباته مساء يوم غد الجمعة؛ وذلك في مقر النادي.

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