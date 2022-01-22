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فنّد بعض الشائعات والادعاءات حول هذه القضية

بالفيديو.. الطيار الغامدي يكشف أسباب عدم مرور الطائرات فوق سماء مكة المكرمة

أكد الكابتن طيار عبدالله بن صالح الغامدي، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وضعت منطقة وخارطة لا تمر الطائرات بها ومنها في سماء مكة المكرمة، وهي منطقة منعت السعودية مرور الطائرات فوقها حتى لا ينال شرف المرور بها غير المسلمين فهي منطقة مقدسة.



جاء ذلك في مقطع فيديو بثه الطيار عبدالله الغامدي، على حسابه بمنصة تويتر مفنداً الإدعاءات غير الحقيقية لمرور الطائرات فوق سماء مكة المكرمة والتي تتكلم عن الجاذبية والمغناطيس، حيث حقق تفاعلاً كبيراً، وحظي بمشاهدات تجاوزت الربع مليون مشاهد خلال ساعات من بثه.



وذكر "الغامدي" أن السبب الثاني أن منطقة مكة المكرمة منطقة جبلية ومرور الطائرات فوقها تحدث ضجيج وإزعاج، وقد يؤثر على الطائفين والعاكفين في هذه المنطقة التي يحتاج الجميع فيها إلى الهدوء والسكينة لأداء عباداتهم بكل طمأنينة وسكينة وفي أجواء إيمانية.



وبين "الغامدي" أن هناك تساؤلات ترد لكثير من الطيارين عن هذه المسألة وهناك إجابات غير واقعية ما دفعه لنشر وتوضيح الحقائق حول هذا الموضوع.