حتى السابعة مساء.. رياح نشطة على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل

تشمل تأثيراتها ارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – تكون رياح نشطة على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ٨ صباحًا، تستمر حتى الساعة الـ٧ مساء.

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05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443 10:23 AM

تشمل تأثيراتها ارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية

حتى السابعة مساء.. رياح نشطة على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – تكون رياح نشطة على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ٨ صباحًا، تستمر حتى الساعة الـ٧ مساء.

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