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أكد أن الشعب يجب عليه استعادة دولته المخطوفة

مسؤول يمني: لا خيار أمام اليمنيين سوى مقاومة الحوثي

أعلن وكيل محافظة ذمار اليمني فضل الحربي أنه لا خيار أمام اليمنيين سوى مقاومة مليشيات التمرد الحوثية والتصدي لانقلابها الدموي على الدولة الشرعية واستعادة الدولة اليمنية المخطوفة وتحرير الأراضي اليمنية كافة من سيطرتها.

وأشاد "الحربي"، في كلمته اليوم خلال المهرجان العيدي الذي نظمته هيئة الإسناد الشعبي بالمحافظة، بالانتصارات التي يسطرها الجيش الوطني اليمني ورجال المقاومة الشعبية.