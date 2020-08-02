مسؤول يمني: لا خيار أمام اليمنيين سوى مقاومة الحوثي

أكد أن الشعب يجب عليه استعادة دولته المخطوفة

أعلن وكيل محافظة ذمار اليمني فضل الحربي أنه لا خيار أمام اليمنيين سوى مقاومة مليشيات التمرد الحوثية والتصدي لانقلابها الدموي على الدولة الشرعية واستعادة الدولة اليمنية المخطوفة وتحرير الأراضي اليمنية كافة من سيطرتها.

وأشاد "الحربي"، في كلمته اليوم خلال المهرجان العيدي الذي نظمته هيئة الإسناد الشعبي بالمحافظة، بالانتصارات التي يسطرها الجيش الوطني اليمني ورجال المقاومة الشعبية.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

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02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 07:29 PM

أكد أن الشعب يجب عليه استعادة دولته المخطوفة

مسؤول يمني: لا خيار أمام اليمنيين سوى مقاومة الحوثي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلن وكيل محافظة ذمار اليمني فضل الحربي أنه لا خيار أمام اليمنيين سوى مقاومة مليشيات التمرد الحوثية والتصدي لانقلابها الدموي على الدولة الشرعية واستعادة الدولة اليمنية المخطوفة وتحرير الأراضي اليمنية كافة من سيطرتها.

وأشاد "الحربي"، في كلمته اليوم خلال المهرجان العيدي الذي نظمته هيئة الإسناد الشعبي بالمحافظة، بالانتصارات التي يسطرها الجيش الوطني اليمني ورجال المقاومة الشعبية.

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ميليشيا الحوثي الإرهابية

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