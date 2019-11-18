الجهات الإسعافية تباشر حادثًا مروعًا أنهى حياة شابَّين بـ"عزامة بيش"

وقع على الطريق الدولي الرابط بين جازان والدرب

تباشر فِرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات الأمنية بمنطقة جازان حادثًا مروعًا، شهدته قرية العزامة بمحافظة بيش على الطريق الدولي الرابط بين جازان والدرب.

وحسب المعلومات الأولية فإن الحادث تسبب في مصرع شابَّين في مقتبل العمر، فيما لا تزال فرق الإنقاذ والإسعاف تقوم بمباشرة الحادث.