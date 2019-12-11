بالأسماء .. "تعليم مكة" تعلن المرشحين لشغل 49 وظيفة "حرّاس مدارس"

دعت إلى مراجعتها خلال 5 أيام لإنهاء إجراءات التعيين حسب المتبع نظاماً

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة، ممثلة في إدارة الموارد البشرية، وبالتعاون مع إدارة الأمن والسلامة، أسماء المرشحين والمرشحات بصورة نهائية لشغل الوظائف على لائحة (المستخدمين، وبند الأجور) التي سبق الإعلان عنها البالغ عددهم 49 مرشحاً لشغل 49 وظيفة بعد الانتهاء من إجراء المقابلات الشخصية التي استمرت لمدة عشرة أيام لوظائف حرّاس المدارس.

ودعت الإدارة المرشحين إلى مراجعتها لإدارة التعليم "إدارة الموارد البشرية- التوظيف" خلال خمسة أيام من تاريخه، لإنهاء إجراءات التعيين، حسب المتبع نظاماً.

وطالبت بإحضار أصل الهوية الوطنية وأصل الشهادة وصورة شمسية 4×6 ومراجعة موارد بشرية البنين (رجال)، والموارد بشرية البنات (نساء).

تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تمّ الإعلان قبل أسبوع عن أسماء المرشحين والمرشحات لحارس وزوجته؛ البالغ عددهم 60 مرشحاً ومرشحةً.